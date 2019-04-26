شكرا لقرائتكم خبر عن دار القضاء العالى تجمع محمد رمضان وماجد المصرى بسبب "زلزال".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد رمضان، اليوم الجمعة، مشاهد المحكمة التى تتضمنها أحداث مسلسله الرمضانى "زلزال"، فى دار القضاء العالى، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانين ماجد المصرى ومنى عبد الغنى ومحمود حجازى بسبب الأرض الذى أخذها الحاج "خليل كتخا" من "زلزال" ويجسده محمد رمضان، وبدءا من غد يعود رمضان لديكور شبرامنت لاستكمال التصوير.

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دورين دور "أب وابن" الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

Advertisements

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.