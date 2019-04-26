شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "كراكيب ورصد خان" ضمن عروض نوادى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مسرح قصر ثقافة بنها اليوم الجمعة العرض المسرحى "الخنزير" ضمن عروض المهرجان الختامى لنوادى المسرح الـ28 الذى افتتحه يوم الأربعاء الماضى د.علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ود.أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ويترأسه المخرج هشام عطوة ويديره الناقد خالد رسلان مدير نوادى المسرح.

مسرحية "الخنزير" تأليف ماجد عبد الرازق، وإخراج أحمد حزين تنفيذ موسيقى ياسر رمضان، إضاءة ناصر العدوى كيروجراف كريم جوده، استعراض كريم جوده وفاطمة مصطفى، وتصميم ديكور بيتر فتحى، تمثيل عبد الرحمن شوقى وعلاء طارق.

Advertisements

ويستقبل مسرح قصر ثقافة بنها اليوم الجمعة العرض المسرحى "كراكيب دماغ" ضمن عروض المهرجان الختامى لنوادى المسرح 28 عن النص المسرحى "1980 وأنت طالع" تأليف محمود جمال وإعداد وإخراج محمد الحداد وديكور أحمد الفقى، وإعداد موسيقى أحمد عبد الحليم، وتنفيذ موسيقى عمرو معروف، إضاءة محمود إسحاق، ومخرج منفذ أحمد عبد الحليم تمثيل أحمد عبد الحليم، إبراهيم سليمان، نورهان ناصر، محمود دياب، محمد ناصر، رانيا صبرى، حسام شرف.

ويستقبل مسرح المركز الثقافى بطنطا اليوم الجمعة العرض المسرحى "رصد خان" لفرقة بنى سويف، تأليف محمد على إبراهيم، إخراج حمدى طلبة ، ضمن عروض المهرجان الختامى لفرق الأقاليم "44"، المسرحية من تأليف محمد على إبراهيم، إخراج حمدى طلبة، أشعار محمد عبدالمعطي، موسيقى وألحان محمد عبدالوهاب، استعراضات يحيى عبدالعليم، ديكور أحمد أبو طالب، بطولة إسماعيل شاهين، أحمد عبدالعليم، محمد سيد علي، أسامة جابر، عبدالرحمن مجدي، نور عماد، أمانى جودة، وخبة من فنانى بنى سويف.

كان د. علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ود. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتحا أول أمس الأربعاء بمسرح قصر ثقافة بنها فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح الدورة "28"، بمشاركة 21 عرض مسرحى، وتتكون لجنة التحكيم بالمهرجان من د. محمود نسيم رئيسا وعضوية د. مصطفى سليم ود. محمد الشافعى ومصمم الديكور محمد هاشم والناقد محمد مسعد.