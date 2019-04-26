شكرا لقرائتكم خبر عن الفريندزون "نصيب" محمد صلاح بعد فولو "أم التنانين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبي كرة القدم، فبالتأكيد ستعشق الملك المصرى محمد صلاح، وإذا كنت من عشاق المسلسل الأسطورى Game of thrones فبدون شك ستكون من محبي الممثلة إيمليا كلارك صاحبة شخصية دينيريس تايجريان، وإن كنت تعشق كرة القدم ومن جمهور GOT فحتماً ستريد أن تري الثنائى معاً فى الكثير من المحافل.

فبعد أن ظهرا للمرة الأولى معاً فى حفل تكريم مجلة التايم الأمريكية منذ أيام، والتى اختارت الثنائى ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة فى العالم، انتشرت الكثير من الصور التى تجمع الملك المصرى بملكة التايجريان وهى ترتدى فستانها الأحمر.



إيمليا كلارك ومحمد صلاح

وسرعان ما أقدم صلاح على خطوات الرجل المصرى الأصيل الذى يبادر دائماً بالتواصل وفتح العلاقات بصدر رحب، وقام بضم الممثلة الشهيرة بـ"أم التنانين" ضمن القائمة التى يتابعها عبر إنستجرام، ليصل بذلك عدد الحسابات التى يتابعها إلى 180 متابعا.

ومن الطبيعى فى عالم السوشيال ميديا أن يتم رد المتابعة، وهو ما غفلت عنه كلارك فى ضم المصرى محمد صلاح ضمن قائمة متابعيها، لتضع نجم ليفربول فى خانه "الفريندزون"، وهو المصطلح الدارج فى تلك الحالة.



القائمة التى تتابعها كلارك قبل أيام وكانت 399

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وبالرغم من مرور أكثر يومين على طلب المتابعة الذى أقدم عليه الفرعون المصرى إلا أن كلارك لم ترد طلب المتابعة مرة أخرى لصلاح، وزادت عدد القائمة التى تتابعها من 399 متابعا لـ 400، فى غفلة عن رد المتابعة، وهو ما يفسر عدم رغبتها فى متابعة صلاح أو عدم ملاحظتها متابعته لها.

أكونت كلارك الآن بعد زيادة متابع لتصل إلى 400 فى تغافل عن صلاح

ويعرض لـ"كلارك" حالياً الجزء الثامن والأخير من مسلسل Game of thrones، عبر شبكة قنوات Hbo ، فيما احتفلت المجلة الأمريكية بالفرعون المصرى، عبر صفحتها الرسمية، وكتبت على استقباله "مو صلاح إنسان أفضل من أنه لاعب كرة قدم، وهو أحد أفضل لاعبى كرة القدم فى العالم، وهو الآن على السجادة الحمراء".