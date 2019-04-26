محمد عبده يحسم نهائيا فكرة اعتزاله الغناء.. ويعترف “راودتني على المسرح”

حسم الفنان محمد عبده، لجدل بشأن الشائعات التي ترددت حول تفكيره في اعتزال الغناء. وقال عبده خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة للحديث عن تفاصيل حفله بدار الأوبرا المصرية: “راودتني فقط فكرة اعتزال الغناء على المسرح ولكن تراجعت عنها نهائيًا”.

وأضاف أنه ”لم يفكر يومًا في اعتزال الفن، ولا يمكن لأي فنان أن يعتزل، لأن الفن سيظل يلاحقه أينما يكن، ولا يستطيع الفرار منه“. واختتم: ”أعتز بأن أكون من الفنانين المخضرمين الذين يجمعون بين القديم والحديث“.