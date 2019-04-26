شاهد .. فيلم “كُدمبل” ينقل جُزر عسير إلى صالات السينما العالمية

فاز فيلم “كُدمبل” بالترشح للعرض في صالات فوكس سينما العالمية، كما فاز الفيلم بالترشح للعرض بمهرجان العين السينمائي ضمن مهرجان الشباب السعودي للأفلام، ويحكي الفيلم الوثائقي قصة شواطئ وجزر منطقة عسير. فيما اشتمل مقطع فيديو لكواليس الفيلم على تريلر الفيلم ولقطات جوية بديعة للجُزر المنتشرة على الساحل الغربي لمنطقة عسير. وكشف المخرج والمصور السعودي ماجد عون وفقًا لـ”سبق” ” تفاصيل صناعة العمل الوثائقي مشيراً إلى أنه تجول في شواطئ عسير فشاهد جبلاً عظيماً شامخاً يتوسط البحر، فقرر فوراً زيارته ليتضح له أنها جزيرة “كُدمبل” الساحرة والتي يقصدها الصيادون وتعيش حولها مختلف الحياة البحرية.

وتابع: بعد الانتهاء من تصوير الجزيرة شاهد العمل الفني صديقه المتخصص في مرحلة ما بعد الإنتاج “حسن عسيري” وقال له حينها إن هذا مشروع فيلم وثائقي رائع يجب أن يتم تطويره. وقال عون: انطلقت بعدها لإكمال التصوير وزرت جميع الجزر التابعة لمنطقة عسير واستغرقت عملية التصوير أربعة أشهر متتالية عانيت فيها من صعوبة الدخول إلى الجزر بسبب تقلب الأجواء، كما أني فقدت كاميرتي وبداخلها مقاطع مهمة لقطيع من الدلافين. وأوضح “عون”: سلمت العمل الفني للصديق حسن عسيري الذي عمل على مرحلة ما بعد الإنتاج تضمنت إضافة المؤثرات الصوتية وموسيقى وكتابة نصوص، ثم تواصلنا مع الكاتبة “عبير العلي” التي أضافت وجهاً جديداً للعمل بكتابة نص باللغة الإنجليزية والعربية، لنقدم مادة وثائقية عالمية للسياح الأجانب.

وتابع “عون”: تقدمنا بالمشاركة الأولى في مهرجان الشباب السعودي للأفلام بمدينة الرياض وحققنا هذا الإنجاز الأول كفريق عمل متناغم ومحترف فيه صناعة المحتوى السينمائي. واختتم: سيتم عرض فيلم “كُدمبل” بمهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في الأول من شهر مايو القادم، متمنياً من جميع القطاعات ورجال الأعمال دعمهم للقفز بسياحة منطقه عسير إلى العالم.