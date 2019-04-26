تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض الفنان المصري، عادل إمام، لأزمة صحية مفاجئة، الفترة الحالية. وفي هذا الصدد، نفى مصدر مُقرَّب من الفنان المصري عادل إمام، صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنه بخير وصحة جيدة. وكان عادل إمام قد خرج من الماراثون الرمضاني القادم بعد أن انتهى من تصوير جزء من مسلسله الجديد “فلانتينو”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن تعرض عادل إمام لأزمة صحية مفاجئة.. ومصدر مُقرَّب من الفنان يردّ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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