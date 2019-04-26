تحتفل اليوم الفنانة فيفي عبده بعيد ميلادها، فقد أكملت اليوم عامها الـ 66، فهي من مواليد يوم الأحد الموافق 26 أبريل من عام 1953، و قد بدأت نشاطها الفني عام 1965.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة فيفي عبده:-
1- ولدت النجمة فيفي عبده في محافظة المنوفية لأسرة فقيرة، و كان والدها يعمل ظابط شرطة في إدارة مرور القاهرة، حيث عاشت سنوات طفولتها ومعظم شبابها في حي إمبابة الشعبي.
2- بدأت الفنانة فيفي عبده حياتها الفنية كراقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وقد هربت من أهلها حين عارضوا فكرة عملها في مجال الرقص.
3- حرصت النجمة فيفي عبده علىأن تتحدى نفسها و تتعلم القراءة والكتابة، بل وسعت إلى تعلم اللغة الإنجليزية، لتتماشى مع عصر "السوشيال ميديا"، فتجدها تستخدم كلمات إنجليزية في حديثها.
4- تزوجت الفنانة فيفي عبده لأول مرة من رجل أعمال أنجبت منه ابنتها الكبرى "عزة"، و التي دخلت مجال التمثيل، وبعدها تزوجت عدة مرات، حتى أنتهت مع زوجها الأخير وهو رجل الأعمال الأردني فلسطيني الأصل "محمد الديراوي"، و هو والد ابنتها الصغرى "هنادي".
5- و من أبرز أعمالها في عالم السينما و المسرح و التلفزيون: "صبيان و بنات"، "من
6- و في 16 مارس 2014 كرمها نادي الطيران في مصر بعد أن أختيرت أمًا مثالية لعام 2014 خلال الأحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ 66.. تعرف علي أهم محطات في حياة فيفي عبده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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