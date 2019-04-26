الارشيف / فن ومشاهير

في عيد ميلادها الـ 66.. تعرف علي أهم محطات في حياة فيفي عبده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحتفل اليوم الفنانة فيفي عبده بعيد ميلادها، فقد أكملت اليوم عامها الـ 66، فهي من مواليد يوم الأحد الموافق 26 أبريل من عام 1953، و قد بدأت نشاطها الفني عام 1965.

 

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة فيفي عبده:-

 

1- ولدت النجمة فيفي عبده في محافظة المنوفية لأسرة فقيرة، و كان والدها يعمل ظابط شرطة في إدارة مرور القاهرة، حيث عاشت سنوات طفولتها ومعظم شبابها في حي إمبابة الشعبي.

 

2- بدأت الفنانة فيفي عبده حياتها الفنية كراقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وقد هربت من أهلها حين عارضوا فكرة عملها في مجال الرقص.

 

Advertisements

3- حرصت النجمة فيفي عبده على

أن تتحدى نفسها و تتعلم القراءة والكتابة، بل وسعت إلى تعلم اللغة الإنجليزية، لتتماشى مع عصر "السوشيال ميديا"، فتجدها تستخدم كلمات إنجليزية في حديثها.

 

4- تزوجت الفنانة فيفي عبده لأول مرة من رجل أعمال أنجبت منه ابنتها الكبرى "عزة"، و التي دخلت مجال التمثيل، وبعدها تزوجت عدة مرات، حتى أنتهت مع زوجها الأخير وهو رجل الأعمال الأردني فلسطيني الأصل "محمد الديراوي"، و هو والد ابنتها الصغرى "هنادي".

 

5- و من أبرز أعمالها في عالم السينما و المسرح و التلفزيون: "صبيان و بنات"، "من

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
عظماء الإسلام"، "لست مستهترة"، "مكان للحب"، "الخوف"، "السلم الخلفي"، "ممنوع في ليلة الدخلة"، "الرسالة"، "جواز على هوا"، "الزوج المحترم"، "مع حبي و أشواقي"، "دماء على الثوب الوردي"، "من يطفئ النار"، "قمر الليل"، "تل العقارب"، "حكاية لها العجب"، "النيابة تطلب البراءة"، "مولد و صاحبه غايب"، "إمرأة واحدة لا تكفي"، "نور العيون"، "القاتلة"، "نساء صعاليك"، "المزاج"، "الفرقة 12"، "الستات"، "2 ضد القانون"، "جحيم امرأة"، "مجانينو"، "ليلة القتل"، "الصاغة"، "حزمني يا"، "الغجر"، "امرأة و خمس رجال"، "زنقة الستات"، "الحقيقة و السراب"، "شهر عسل بصل"، "الست أصيلة"، "سوق الخضار"، "أزهار"، "قمر"، "طوق نجاة"، "كيد النسا"، "مهمة في فيلم قديم"، "يا أنا يا إنتي"، "حارة العوالم".

 

6- و في 16 مارس 2014 كرمها نادي الطيران في مصر بعد أن أختيرت أمًا مثالية لعام 2014 خلال الأحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ 66.. تعرف علي أهم محطات في حياة فيفي عبده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا