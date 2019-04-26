شاهد.. االإعلان التشويقي الثاني لـ "الهيبة "

طرحت شركة سيدرز اٌرت برودكشن الإعلان التشويقي الثاني لمسلسل الهيبة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و من المقرر عرض الجزء الثالث من المسلسل

ضمن ماراثون رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل "الهيبة" الجزء الثالث بطولة كل من تيم حسن، سيرين عبدالنور، منى واصف،

عبدو شاهين، أويس مخللاتي، دانا حلبي، روزينا لاذقاني، و من تأليف باسم السلكا، و إخراج سامر البرقاوي، و تدور أحدث هذا الجزء حول الصراعات المدوية و التي يدخلها جبل عندا يقع في حب نور.