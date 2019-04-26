شاهد.. االإعلان التشويقي الثاني لـ "الهيبة "

طرحت شركة سيدرز اٌرت برودكشن الإعلان التشويقي الثاني لمسلسل الهيبة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و من المقرر عرض الجزء الثالث من المسلسلضمن ماراثون رمضان المقبل.
يذكر أن مسلسل "الهيبة" الجزء الثالث بطولة كل من تيم حسن، سيرين عبدالنور، منى واصف،
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