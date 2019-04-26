بالفيديو.. أحمد فهمي يكشف كواليس تصوير "بروفا" مع ماجي بو غصن

كشف النجم أحمد فهمي عن كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "بروفا"، حيث طرح فيديو يجمعه بالفنانة ماجي بو غصن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

المسلسل بطولة كل من نهلة عقل، داوود، ريتا حرب، فيفيان أنطونيوس، و تدور أحداثه حول مجموعة من المفارقات الكوميدية

التي يقع فيها مدير المدرسة عقب تعارفه علي المعلمة ليا، و هو من تأليف يم مشهدي، و إخراج رشا شربتجي.

يذكر أن أحمد فهمي يشارك في بطولة مسلسل "حرملك" و هو من تأليف سليمان عبدالعزيز،

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و إخراج تامر إسحاق، و بطولة كل من جمال سليمان، باسل خياط،سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، نادين حمصي، هبة نور، عامر العلي، ليليا الأطرش، باسل الزارو، ميريانا معلولي، نبيل عيسى، ساندي، إنجي مراد، إنجي مراد، بلال مارتيني، و يتناول المسلسل وصول المماليك إلى السلطة و التحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.