بالفيديو.. أحمد فهمي يكشف كواليس تصوير "بروفا" مع ماجي بو غصن

كشف النجم أحمد فهمي عن كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "بروفا"، حيث طرح فيديو يجمعه بالفنانة ماجي بو غصن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
المسلسل بطولة كل من نهلة عقل، داوود، ريتا حرب، فيفيان أنطونيوس، و تدور أحداثه حول مجموعة من المفارقات الكوميديةالتي يقع فيها مدير المدرسة عقب تعارفه علي المعلمة ليا، و هو من تأليف يم مشهدي، و إخراج رشا شربتجي.
يذكر أن أحمد فهمي يشارك في بطولة مسلسل "حرملك" و هو من تأليف سليمان عبدالعزيز،
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