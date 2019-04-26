كرم مركز هرم الإبداع، بقاعة الملك عبدالعزيز بمجلس الطفولة والتنمية بشارع مكرم عبيد، مساء أمس الخميس، كل من النجمين يوسف شعبان وتامر عبدالمنعم.
وقال "شعبان" خلال تكريمه، إنه الآن يشعر بتأدية واجبه نحو وطنه وأمته العربية.
بدوره قال تامر عبدالمنعم، إنه شرف له أن يكرم اسمه بعد اسم
جاء هذا التكريم ضمن تكريم 100 شخصية عربية مؤثرة على مختلف الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تكريم يوسف شعبان ضمن أفضل 100 شخصية عربية مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.