بالصور.. تكريم يوسف شعبان ضمن أفضل 100 شخصية عربية مؤثرة

كرم مركز هرم الإبداع، بقاعة الملك عبدالعزيز بمجلس الطفولة والتنمية بشارع مكرم عبيد، مساء أمس الخميس، كل من النجمين يوسف شعبان وتامر عبدالمنعم.



وقال "شعبان" خلال تكريمه، إنه الآن يشعر بتأدية واجبه نحو وطنه وأمته العربية.

بدوره قال تامر عبدالمنعم، إنه شرف له أن يكرم اسمه بعد اسم

كبير في عالم الفن وهو النجم يوسف شعبان، متمنيًا لو قدم هو تكريم اسم يوسف شعبان بنفسه.

جاء هذا التكريم ضمن تكريم 100 شخصية عربية مؤثرة على مختلف الوطن العربي.

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