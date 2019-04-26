أحمد حاتم يكشف كواليس تصوير "حكايتي" لـ ياسمين صبري

كشف النجم أحمد حاتم كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "حكايتي"، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبدالمعطي، و إخراج أحمد سمير فرج، و بطولة كل من وفاءعامر، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، إدوارد، إسلام جمال، جمال عبد الناصر، سارة نخلة، أحمد بدير، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني"، و تدور أحداثه في
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