بالفيديو.. محمد رمضان يثبت تواضعه مع سيدة سوهاج

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهر من خلاله مع سيدة مسنة أرادت أن تقابله.
وعلق رمضان عليه قائلاً: "احلى حاجة حصلت انهاردة وأحلى دعوة سمعتها وأنا في طريقي للتصوير في دار القضاء العالي هذه السيدة المصرية الأصيلةنزلت من سيارة ابنتها ودخلت وسط الزحمة علشان تتصور معايا والله لو اعرف كنت روحت لحد عندك .. كل الحب لأهل سوهاج الغاليين".
الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم بعنوان مؤقت "شبح النيل"، ومن
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