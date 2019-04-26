بالفيديو.. محمد رمضان يثبت تواضعه مع سيدة سوهاج

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهر من خلاله مع سيدة مسنة أرادت أن تقابله.

وعلق رمضان عليه قائلاً: "احلى حاجة حصلت انهاردة وأحلى دعوة سمعتها وأنا في طريقي للتصوير في دار القضاء العالي هذه السيدة المصرية الأصيلة

نزلت من سيارة ابنتها ودخلت وسط الزحمة علشان تتصور معايا والله لو اعرف كنت روحت لحد عندك .. كل الحب لأهل سوهاج الغاليين".

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الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم بعنوان مؤقت "شبح النيل"، ومن

المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض بعام 2020، و هو من تأليف محمد ناير، وإخراج ياسر الياسري، ولم يتعاقد فنانون علي مشاركة البطولة حتي الآن، كما تدور أحداثه في القرن الماضي، و هو عن قصة شهيرة جدا ومعروفة للجميع، وينتمي لنوعية أفلام الرعب، ومن المقرر أن يظهر النجم محمد رمضان بشخصية جديدة تماما، وسيتم عرض الفيلم بتقنية "3d".