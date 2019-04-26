شاهد.. أحمد حلمي لجمهوره: "شريف مدكور هيخف بدعواتكم"

دعم الفنان أحمد حلمي، الإعلامي شريف مدكور، في أزمة مرضه الحالية بعد الكشف عن إصابته بورم في القولون، طالبًا من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء، وذلك من خلال حسابه الرسمي

عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر حلمي صورة لشريف وعلق عليها قائلًا: "مش طالب غير طلب واحد بس.. ادعوله بالشفا لأنه

هيخف بدعواتكوا"، وعبر متابعيه عن سعادتهم بتلك المشاعر الجميلة ودعوا لمدكور بالشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال شريف مدكور برنامج "شارع شريف" الذى يقدمه حاليًا على شاشة قناة الحياة، ويقدم أيضًا برنامج بعنوان "كلام خفيف" على إذاعة نجوم إف إم.