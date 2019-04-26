دعم الفنان أحمد حلمي، الإعلامي شريف مدكور، في أزمة مرضه الحالية بعد الكشف عن إصابته بورم في القولون، طالبًا من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء، وذلك من خلال حسابه الرسميعبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر حلمي صورة لشريف وعلق عليها قائلًا: "مش طالب غير طلب واحد بس.. ادعوله بالشفا لأنه
جدير بالذكر أن آخر أعمال شريف مدكور برنامج "شارع شريف" الذى يقدمه حاليًا على شاشة قناة الحياة، ويقدم أيضًا برنامج بعنوان "كلام خفيف" على إذاعة نجوم إف إم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد حلمي لجمهوره: "شريف مدكور هيخف بدعواتكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.