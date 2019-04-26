بالصور.. هبة يوسف تتألق بحفل أفضل مائة شخصية مؤثرة بالوطن العربي

اختتمت نجمة أراب أيدول "هبة يوسف" حفل أفضل مائة شخصية مؤثرة مساء أمس المقام داخل المجلس العربي للطفولة والتنمية بحضور نجوم الفن . قدمت "هبة" عددًا من أغانيها الشهيرة منها "كل ده ليه

، يا أفنديا ، بنت أصول" التي تفاعل معها الجمهور بعدها حرصت علي تحية الجمهور .

الحفل يقام ضمن فعاليات مهرجان هرم الإبداع الدولى "حفل أفضل

مائة شخصية مؤثرة بالوطن العربي للتأكيد على الأفضل داخل مصر و الوطن العربي . بحضور نجوم الفن، الفنان القدير يوسف شعبان، الفنانة ميرنا وليد، الملحن محمد رحيم، الفنان تامر عبدالمنعم، الفنانة سناء يوسف ، مصممة الأزياء خلود ، مصممة الأزياء سارة طايل .

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