بالصور.. هبة يوسف تتألق بحفل أفضل مائة شخصية مؤثرة بالوطن العربي

اختتمت نجمة أراب أيدول "هبة يوسف" حفل أفضل مائة شخصية مؤثرة مساء أمس المقام داخل المجلس العربي للطفولة والتنمية بحضور نجوم الفن . قدمت "هبة" عددًا من أغانيها الشهيرة منها "كل ده ليه، يا أفنديا ، بنت أصول" التي تفاعل معها الجمهور بعدها حرصت علي تحية الجمهور .
الحفل يقام ضمن فعاليات مهرجان هرم الإبداع الدولى "حفل أفضل
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