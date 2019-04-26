شاهد.. تامر عاشور عن هتاف الجماهير: "أجمل صوت في الدنيا"

نشر المطرب تامر عاشور مقطع فيديو من آخر حفل غنائي له، والذي أحياه بأسوان، وسط حضور جماهيري كبير وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت الجماهير في الفيديو وهي تهتف بحماس كبير وتردد كلمات

أغنية "قولوله سماح"، وهي إحدي أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أيام"، وعبر عاشور عن سعادته بذلك التفاعل فعلق علي المقطع قائلًا: "أجمل صوت ف الدنيا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال

تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه مؤخرًا عبر موقع يوتيوب، وضم 12 أغنية وهى: "حبيبي أنت حبيبي، سلام، مرة، خلصانة، أيام، في بالي، مشوفناش، قولوله سماح، من غير ما أحكيلك، ده حكاية، متختلفيش".