نشر المطرب تامر عاشور مقطع فيديو من آخر حفل غنائي له، والذي أحياه بأسوان، وسط حضور جماهيري كبير وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت الجماهير في الفيديو وهي تهتف بحماس كبير وتردد كلماتأغنية "قولوله سماح"، وهي إحدي أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أيام"، وعبر عاشور عن سعادته بذلك التفاعل فعلق علي المقطع قائلًا: "أجمل صوت ف الدنيا".
جدير بالذكر أن آخر أعمال
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تامر عاشور عن هتاف الجماهير: "أجمل صوت في الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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