كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. برومو "مملكة الغجر" يحقق 2 مليون مشاهدة على فيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق البرومو الرسمي لمسلسل " مملكة الغجر" مشاهدات عالية منذ ان تم طرحه من عدة ايام، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

كما بدأت عدد من القنوات الفضائية التي حصلت علي حق عرض المسلسل خلال شهر رمضان، بعرض البرومو عبر شاشاتها، ومنها قناة النهار.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر، يقوم حاليا المخرج عبد العزيز حشاد بتصوير عدد من المشاهد في ديكور خاص في احدى الفيلل بمنطقة شبرامنت بالهرم، بمشاركو فيفي عبده، وحورية فرغلي وعدد من الممثلين.

جدير بالذكر، ان مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.



