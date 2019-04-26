هيفاء وهبي بإطلالة مُبهرة في أحدث صورها

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة مبهرة من أحدث جلساتها التصويرية.

وظهرت هيفاء هذه المرة بالصورة وهي ترتدي “جينز” مع توب من اللون الأبيض وانتعلت حذاءً طويلاً، وزينت عنقها ببعض الاكسسوارات، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الطويل، مع مكياج خفيف أبرز جمال وجهها.

ومرّة جديدة حصدت صورة هيفاء وهبي عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات من محبّيها الذين أثنوا على إطلالتها.

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الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تعيش نجاح ألبومها الجديد “حوا” الذي يتصدّر ومنذ طرحه المراتب الأولى عربيًا.

ويتضمن ألبوم “حواء” ١٥ أغنية وهي “واحشني”، “هفضل”، “جن الصبي”، “قالوا سابني”، “مزيكا هادية”، “ست البنات”، “صباحو ورد”، “إجمدي”، “في يوم من الأيام” و”حوا”، “ماتيجي نرقص”، “قالها بحبّك”، “أهضم خبرية”، “بحب الحياة” و“توته”.