فيفي عبده مهدّدة.. وما حصل في الكواليس غير مقبول

متابعة بتجــــــــــــرد: رغم بدء عرض البروموهات الدعائية لمسلسلها الدرامي الجديد استعداداً لعرضه ضمن الخريطة الدرامية لرمضان 2019، لكن مسلسل “مملكة الغجر” الذي تؤدي بطولته فيفي عبده وحورية فرغلي مهدَّد بالتوقف بعدما جرى تغييره أكثر من مرة.

وأشارت مصادر صحفية الى أنه تمّ تصوير أحد المشاهد الخاصة بمسلسل مملكة الغجر بالاستعانة بحيوان النسناس الذي جرى تعذيبه بعد أن وضعت في جسمه سلاسل حديدية ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى البيطري القريب من موقع التصوير، وعلى الرغم من تكتّم فريق العمل عن الموضوع إلّا أنّ الخبر سرّب إلى جمعية الرفق بالحيوان من قبل إحدى المشاركات في العمل والتي تفكر جدياً في إطلاق هاشتاغ خاص بوقف المسلسل ومقاطعته إن لم يعتذر صُنّاعه من جمعية الرفق بالحيوان والتعهد بعدم الاستعانة بأي حيوانات مجدداً في مشاهد التصوير المقبلة بهذه الطريقة المؤذية.

ومن المتوّقع أن يعرض المسلسل على قناة “النهار” المصرية، إذا ما تمّ إيقافه من قبل جمعية الرفق بالحيوان.