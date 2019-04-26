تدهور الوضع الصحي لـ عادل إمام بين الشائعة والحقيقة

متابعة بتجــــــــــــرد: خرجت شائعات عدّة خلال الساعات الماضية تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، ودخوله المستشفى في حالة سيئة للغاية بل وكثرت طلبات الدعاء له من جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي. ولا تعد هذه المرة الأولى التي تطال فيها عادل إمام أقاويل في هذا السياق.
من جهته أشار الزعيم في تصريحات له إلى أنه يتواجد في منزله مع زوجته وأبنائه وأحفاده، وشدّد على اندهاشه مما يثار حوله فقال: “يقولون ويفتون بتدهور صحتي أو وفاتي” منوهًا إلى أنه اعتاد وأسرته على سماع هذه الأقاويل التي لا تعد أكثر من أنها كلام فارغ من أشخاص ليس لديهم ما يفعلونه في حياتهم وتابع: “أبلغ رد على هذه الأمور هو الصمت لأن الكلام خسارة فيهم”.
تجدر الإشارة إلى أن عادل إمام كان من المفترض أن يخوض سباق دراما رمضاني 2019 من خلال مسلسل “فلانتينو” مع المخرج رامي إمام إلا أن العمل تم تأجيله إلى العام المقبل.
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