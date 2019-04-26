ميغان ماركل لا تريد لقاء دونالد ترامب.. ما السبب؟

متابعة بتجــــــــــــرد: ضجّت مواقع الأخبار العالمية بخبر مفاده أن دوقة ساسكس ميغان ماركل ستمتنع عن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب. وفي التفاصيل، فإن الرئيس وزوجته يزوران العائلة الملكية في بريطانيا لثلاثة أيام.

ولكن ميغان ماركل ستمتنع عن لقائهما لأنها اتخذت إجازة الأمومة وهذا العذر منطقي للغاية ولا يُعرضها لأي مشاكل مع البروتوكول الملكي.

نُشير إلى أن الخبيرة في البروتوكول الملكي دنكان لاركومب كانت قد أكّدت أن عذر ميغان ماركل ليس أمراً سيئاً من قبلها في حديث لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقد لفتت الخبيرة أيضاً إلى أن الأمير هاري لن يكون مضطراً إلى حضور مأدبة العشاء الرسمي ولكن عدم حضوره سيكون غريباً.

والجدير ذكره، أن ميغان ماركل هي من النجمات الأميركيات اللواتي كنّ مع هيلاري كلينتون للرئاسة وضدّ دونالد ترامب.