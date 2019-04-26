متابعة بتجــــــــــــرد: ضجّت مواقع الأخبار العالمية بخبر مفاده أن دوقة ساسكس ميغان ماركل ستمتنع عن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب. وفي التفاصيل، فإن الرئيس وزوجته يزوران العائلة الملكية في بريطانيا لثلاثة أيام.
ولكن ميغان ماركل ستمتنع عن لقائهما لأنها اتخذت إجازة الأمومة وهذا العذر منطقي للغاية ولا يُعرضها لأي مشاكل مع البروتوكول الملكي.
نُشير إلى أن الخبيرة في البروتوكول الملكي دنكان لاركومب كانت قد أكّدت أن عذر ميغان ماركل ليس أمراً سيئاً من قبلها في حديث لصحيفة “ذا صن” البريطانية.
وقد لفتت الخبيرة أيضاً إلى أن الأمير هاري لن يكون مضطراً إلى حضور مأدبة العشاء الرسمي ولكن عدم حضوره سيكون غريباً.
والجدير ذكره، أن ميغان ماركل هي من النجمات الأميركيات اللواتي كنّ مع هيلاري كلينتون للرئاسة وضدّ دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل لا تريد لقاء دونالد ترامب.. ما السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.