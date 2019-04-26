باميلا أندرسون تتهجّم على حفل خيري.. بسبب كاتدرائية نوتردام

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة العالمية باميلا اندرسون في حفل خيري نظّمه فريق أولمبيك الرياضي في مرسيليا الذي يضمّ في صفوفه حبيبها عادل رامي مدافع في فريق كرة القدم.

وينظّم النادي حملات لجمع التبرعات للأطفال المحتاجين سنوياً، لكن أندرسون شعرت بالصدمة عندما رأت أن المبلغ الذي تمّ جمعه والذي وصل الى أكثر من 100 الف دولار سيتم التبرع به هذا العام للمساعدة في إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام بعدما احترق جزء منها.

فغرّدت الممثلة معربة عن غضبها، وقالت: “من المؤكد أن الأطفال الفقراء في مرسيليا هم بحاجة الى الـ100 الف يورو أكثر من الكاتدرائية التي تلقت بالفعل أكثر من مليار يورو على شكل تبرعات من الأثرياء”.