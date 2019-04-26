آل باتشينو يحتفل بعيد ميلاده الـ 79 محاطًا بالنساء

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجم العالمي ألفريدو جيمس باتشينو وهو يحتفل بعيد ميلاده محاطًا بمجموعة من النساء الجميلات. وفي التفاصيل، فقد بلغ النجم المعروف بلقب آل باتشينو سنّ الـ 79 عاماً، يوم 25 نيسان 2019. لا بد من الإشارة إلى أن صورة النجم العالمي نُشرت عبر إحدى الصفحات على انستغرام ولكن لم يتمّ التأكد ما إذا كانت الصفحة الرسمية الخاصّة بالنجم.

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