اللعبُ بالعشب يُدخل نجل كيم كارداشيان العناية المركّزة.. وكريس جينر: لحظات مرعبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تم نقل سانت ويست، نجل كيم كارداشيان وكاني ويست، البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى المستشفى بعد أن عانى من نوبة حساسية خطيرة عندما كان يلعب في الحديقة على العشب.

وتحدّثت كريس جينير عبر البرنامج الواقعي لعائلة كارداشيان عن اللحظات المرعبة عندما نقل حفيدها إلى المستشفى فى بالم سبرينج، وانتهي به الأمر في غرفة العناية المركزة وتم تشخيص حالته بإصابته بحساسية من العشب.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الطفل إلى المستشفى بسبب نوبات حساسية.

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وتحدّثت كريس أيضًا عن اللحظات المرعبة عندما نقل حفيدها ماسون ديسيك، من ابنتها كورتني إلى المستشفى وتم تشخيص حالته بحساسية الفول السوداني، وأنها عاشت هذه اللحظات الصعبة للمرة الأولى معه وأن المرات الأولى هي دائمًا الأصعب.

ومع اقتراب عيد الأم في الولايات المتحدة، عبّرت كريس عن رغبتها في قضاء يوم خالٍ من الدراما العائلية، وكشفت نجمة برنامج الواقع البالغة من العمر 63 عامًا أنهم معتادون في هذا اليوم على الذهاب إلى منزل كورتني لتناول إفطار خاص بعائلة كارداشيان وصناعة طعام يسمى بـ"بيشي"، وهو تقليد خاص بالعائلة.