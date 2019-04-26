دانة الطويرش عن الحياة الزوجية: الحُب المُتبادل بالبدايات فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، عن إحساسها بعد أن أصبحت زوجة وحازت لقب "مدام"، إذْ صدمت متابعيها بالحديث عن علاقتها الزوجية، بأنها لم يصل لها إحساس أنها تزوجت.

وتابعت في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "كشف حساب"، الذي تُقدّمه مواطنتها الإعلامية مي العيدان، في إجابتها على لقب "مدام"، قائلةً: "مو حاسة إني متزوجة لليوم، العلاقة لا نبغي أن نجعلها تقليدية، أو يتسلل لها الملل، على اعتبار أن أول عام زواج يكون مليئًا بالخلافات".

وأكّدت دانة الطويرش، أنها أحبّت الزواج، وتنصح به الفتيات، التي تُحب أن تكون في قارب الزواج المتكافئ، لافتةً إلى أن الخلافات دائمًا متواجدة، وأن الزواج ليس حلمًا ورديًا، ولكن الحب والمودة والاحترام يجعله مستمرًا.

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وأوضحت أنه بعد فترة من الزواج، تصير العشرة والاحترام، أما الحب المتبادل فيكون موجودًا في أول الزواج فقط بسبب الشغف، متابعةً: أتمنى أن أعيش في حالة حب وشغب لأنني أحس أن هذه شخصيتي".