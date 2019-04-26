شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل بطلة فيلم "الدون الهادئ" ألينا بيستريتسكايا عن عمر 91 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة السوفيتية الروسية ألينا بيستريتسكايا، التى ذاعت شهرتها من خلال دورها فى فيلم "الدون الهادئ" عن عمر ناهز 91 عاما، وفقا لوسائل إعلام روسية.



الينا

ولدت ألينا يوم 4 أبريل عام 1928 فى العاصمة الأوكرانية كييف، تخرجت عام 1947 فى كلية الطب، وبدأت بعدها بفترة قليلة بالمشاركة فى عروض مسرح الهواة ثم أرادت ثقل موهبتها الفنية بالالتحاق بكلية التمثيل المسرحى فى معهد كييف للفن المسرحى الذى أنهته عام 1953، ثم عملت الفنانة في مسرح مدينة فيليوس فى ليتوانيا ثم انتقلت إلى مسرح "مالى" فى العاصمة الروسية موسكو.



فيلم الدون الهادئ

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ذاعت شهرة ألينا، بعد تجسيدها شخصية "أكسينيا" فى فيلم "الدون الهادئ" عام 1958، المستوحى من الرواية التى تجمل نفس الاسم للروائى الروسى الكبير "ميخائيل شولوخوف" الحائز على جائزة نوبل فى مجال الأدب، وهو من إخراج سيرجى جيراسيموف.