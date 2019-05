شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقص على أغنيتها الجديدة".. بيونسيه تطلق تحدى جديد يحصد شعبية هائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعبية كبيرة حصدتها المغنية العالمية بيونسيه، بعد التحدى الجديد الذى نشرته عبر حسابها الشخصى، وهى تطالب جمهورها بالرقص على ألحان أغنيتها الجديدة Before I let go ، وكان التحدى الذى نشرته النجمة العالمية عبر الأستوري الخاص بها، هو أول فيديو تقوم بنشره عبر التطبيق الجديد بعد تحديثات الموقع منذ فترة طويلة.

وسرعان ما انتشر التحدى بشكل كبير جداً عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وشارك فيه الالاف من جمهور بيونسيه، وقاموا بنشر فيديوهات رقصاتهم عبر الهاشتاج الخاص بالتحدي الذى كشفت عنه النجمة.

من داخل العمل وفى الشوارع وبمجموعات وصلت للعشرات وفى بعض الأحيان فردين، هى الفيديوهات التى انتشرت بشكل كبير عبر السوشيال ميديا للمشاركين فى التحدى.

ومن حين لآخر تقوم بيونسيه بمشاركه بعض الفيديوهات المتميزة من التحدي عبر الاستوري الخاص بها، للتشجيع على الاستمرار فى التحدى.

الأغنية التى يقوم بالرقص عليها فى التحدي ليست جديدة، فتعود إلى فرقة Maze وطرحت لأول مرة عام 1981، وهو ما استحدثته بيونسيه فى البومها الجديد فى نسخة جديدة من الأغنية بعد اعادة تلحينها وتوزيعها.

وتشهد الأيام المقبلة عرض الفيلم الوثائقى "العودة للوطن Homecoming: A Film By Beyoncé، الذى سيبلغ مدته 137 دقيقة، والذى سيدور حول استكشاف رحلة بيونسيه لعام 2018، وعن صراعاتها المتعلقة بالحمل والرجوع لهيئتها السابقة بعد ولادة التوأم، وصعوبات التوازن بين الأمومة والأسرة وحياتها المهنية، وسيتناول الأداء الرئيسى لمجموعة بيونسيه في مهرجان كوتشيلا فالى للموسيقى والفنون عام 2018، التى أصبحت أول امرأة سمراء تتصدر المهرجان منذ بدايته عام 1999، إلى جانب 64 موسيقيًا محبوبًا.

ورزقت بيونسيه وزوجها، المغنى جاى زى، فى يونيو 2017، بالتوأم سير ورومى كارتر، بعد معاناة شديدة مع الحمل الذى تسبب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، ودخولها فى حالة تسمم فى الدم بسبب الحمل.