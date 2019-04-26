"سكِت الكلام" لجورج وسوف تُحقّق نصف مليون مشاهدة في 24 ساعة

أطلق الفنان جورج وسوف، برومو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “سكت الكلام” والمصوّرة على طريقة الفيديو كليب، على قناته الرسميّة على "يوتيوب"، والذي حقق نحو نصف مليون مشاهدة في اليوم الأول، وعلى كافّة المتاجر الرقميّة العالميّة.

"سكت الكلام" أغنية شعبيّة طربيّة بامتياز وهي من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا. وظهر في الكليب إلى جانب "الوسوف" النجمان السوريّين، عابد فهد، وميلاد يوسف، إضافة إلى الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب.

الكليب حمل توقيع المخرج المبدع أحمد المنجد الذي قدّم صورة ستكون بمثابة نقلة فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي. فيما قام بإنتاج الكليب شركة "إعمار ميوزك".

ويحمل الكليب إطاراً دراميا مشوّقاً وسيلعب فهد دور صديق وسوف، حيث ظهر وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع صرت خاف امشي وادعس على شي دمعة من كثر ما بكينا".

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