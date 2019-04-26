شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يطالب جمهوره بالدعاء لـ شريف مدكور بعد إصابته بسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النجم أحمد حلمى متابعيه وجمهوره بالدعاء للإعلامى شريف مدكور، من خلال حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، قائلا: "مش طالب غير طلب واحد بس ادعو له بالشفا لإنه هيخف بدعواتكوا".



تغريدة أحمد حلمى

وكان المذيع شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا: "أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.. وأنه فى أول أسبوع فى رمضان المقبل سأجرى عملية لإزالة الورم، وسأباشر عملى".