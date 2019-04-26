شكرا لقرائتكم خبر عن "لطفى الحراق" داخل شركة بالشيخ زايد مع "هوجان".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان كريم محمود عبد العزيز بعض مشاهد مسلسله الجديد "هوجان"، اليوم الجمعة، داخل إحدى شركات مدينة الشيخ زايد، ويستمر التصوير فيها لمدة يوم واحد، وينتقل كريم إلى ديكور آخر ليستكمل تصوير مشاهده مع بطل العمل مع محمد إمام، ويجسد كريم شخصية لطفى الحراق الذى تجمعه صداقة بـ"هوجان" ويجسده محمد إمام خلال أحداث المسلسل.



كريم محمود عبد العزيز

ويعرض المسلسل حصريا على شبكة قنوات الحياة خلال شهر رمضان المقبل، كما أوشكت المخرجة شيرين عادل على الانتهاء من تصوير نصف الحلقات، والذى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، وانتهت أيضاً من مونتاج ومكساج الحلقات الأولى للمسلسل، وتكثف التصوير عقب عودتها للقاهرة لتصل ساعات التصوير إلى 18 ساعة يوميا، من أجل الانتهاء من تصوير باقى الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة، لتصبح جاهزة للعرض مباشرة.

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.