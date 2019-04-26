شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "جينى" التى أحبها دونكان تايجريان وتنازل عن عرشه من أجلها فى "GOT" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن قصة الحب التى نشأت بين ليانا ستارك والأمير ريجار تايجريان، هى الأولى من نوعها التى قادت عائلة التايجريان نحو الهلاك، ولكن سبقتها محاولات كثيرة كان إبرزها قصة الحب التى نشأت بين الأمير دونكان تايجريان وبين احدى فقراء الكينجيز لاندينج.

قصة الحب التى قادت آل تايجريان لحرب كبرى، نجح صناع مسلسل GOT، فى إبرازها فى أغنية Jenny of Oldstones التى كشف عنها فى الحلقة الثانية من الموسم الثامن والأخير، فى جلسة جمعت تيريون لانيستر وجيمى لانيستر وبريان اوف تارث والسير دافوس، وتورمند وبودريك.

"عاليا فى قاعات الملوك الذين رحلوا، سوف ترقص جينى مع اشباحها، الشخص الذى فقدته، والشخص الذى وجدته، والشخص الذى أحبها كثيراً، والشخص الذى ذهب بعيدأ جدا، هى لم تستطع تذكر اسمائهم، هى لم تكن ابداً ترغب فى الرحيل، لم ترغب ابدا فى الرحيل"، هى الكلمات التى تغنت بها المغنية فلورنس ويلش من فرقة Florence + The Machine.

يسرد الكتاب الثانى من رواية الجليد والنار للمؤلف جورج أر أر مارتن، القصة الكاملة لقصة الحب التى نشأت بين الامير دونكان تايجريان و "جينى" من فقراء المدينة، والتى فسخ خطبته من أميرة "باراتيون" من أجل الزواج منها، وهو ما نتج عنه حرب خاضها التايجريان ضد منزل باراتيون بعد اعتراضهم على فسخ الخطبة.





وبعد معرفة والدة الملك أيجون الخامس بزواج نجله من فتاة، أجبره على التنازل عن لقبه كأمير "دراجونستون" ومطالبته بالعرش الحديدى، والتنازل لأبن أخته إيريس الثاني (الملك المجنون) ليكون الوريث الشرعي للعرش الحديدي.

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وبحسب الرواية فإن "جينى" كانت تعتقد انها من سلالة الرجال الأوائل الذين سكنوا القارة فى البداية وقاتلوا جنباً بجنب أطفال الغابة ضد جيوش الموتى الأحياء.

الأغنية التى طرحت كانت بمثابة رثاء لـروح "جينى" التى ماتت حرقاً بصحبه الأمير دونكان داخل قصر الدراجونستون، نتيجة الحريق الذى شب داخل القصر بسبب محاولات والده الامير آيجون الخامس، تفريخ مجموعة من بيض التنين.

ورجح الكثير من عشاق المسلسل، ان سيناريو التنازل عن العرش الحديدى الذى أقدم عليه الأمير دونكان تايجريان، سيكون نفس سيناريو "جون سنو" مع دينيريس تايجريان من أجل حبه لها، ومدى معرفته بمكافحتها للوصول للعرش الحديدي.

وينتظر مشاهدى المسلسل عرض الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير يوم الاثنين المقبل الساعة الثالثة فجراً بتوقيت مصر، والتى من المقرر ان تشهد بداية الحرب الكبرى بين جيوش الموتى والأحياء.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.