شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى تستعين بطفليها فى حملة تبرعات بلبنان لإنقاذ حياة فتاة.. أعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة المعتزلة أمل حجازى، على القيام بمبادرة إنسانية لجمع تبرعات لعلاج الفتاة "قمر مواس" التى تحتاج لزراعة كلى فى أحد مستشفيات مدينة طرابلس اللبنانية، بعدما تخلت عنها الدولة اللبنانية فى علاجها.



أبناء أمل حجازى

وأطلقت "أمل" الحملة الإنسانية منذ عدة أيام فى شوارع لبنان، بمشاركة العديد طوائف المجتمع وأيضا أحد الجمعيات المعنية، كما أنها استعانت بطفليها "كريم ولارين" اللذان نزلا إلى إلى الشوارع لحث الناس على التبرع بالمال ولو بمبلغ قليل.



كريم ابن أمل حجازى

وأشاد الكثيرون بمبادرة أمل حجازى الإنسانية، منهم النجمة السورية أصالة نصرى، التى قالت: "الله يحفظ لك ياهم ويحفظك ياحبيبتى أنتى يا أمّوله".



أمل حجازى ورد أصالة

كما شاركت فى حملة أمل حجازى، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التى قالت نشرت فيديو لها وهى تجمع الأموال من المتبرعين فى الشارع، صحبته بتعليق: "شحادة الخير“، حيث ظهرتا سويا حاملتين صندوقا مرسوما عليه صورة الطفلة قمر.

وتحتاج الفتاة "قمر" مبلغ 140 ألف دولارا أمريكيا لإجراء زراعة كلى خارج لبنان، وفق ما صرح به الأطباء فى مستشفى طرابلس، جمعت منهم ما يقرب من 100 ألف دولار.



الطفلة قمر









Advertisements



















