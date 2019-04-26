شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة تصوير متواصل لياسر جلال فى "لمس أكتاف" بسبب مشاهد الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم ياسر جلال عدداً من مشاهده الأكشن فى مسلسله الرمضانى الجديد "لمس أكتاف" لمدة تصل لـ24 ساعة أمس الأول الأربعاء، وحصل بعدها على إجازة يوما واحدا بعد هذا المجهود، ويكثف المخرج حسين المنباوى عدد ساعات التصوير للانتهاء من المشاهد الرئيسية الصعبة قبل حلول شهر رمضان، حيث انتهى من تصوير أول 17 حلقة من المسلسل على أن ينتهى من العمل نهائيا خلال الفترة المقبلة.

وطرحت الجهة المنتجة للعمل البرومو الدعائى الثانى وظهرت فيه العديد من مشاهد الأكشن والتفجيرات والغموض والإثارة التى لاقت إعجاب الملايين من متابعى ومنتظرى الدراما الرمضانية، وظهر فى البرومو بجانب النجم ياسر جلال، والذى ظهر بشكل متميز للغاية وهو يقدم العديد من مشاهد الأكشن وفقا للشخصية التى يقدمها ضمن أحداث الحلقات كمصارع سابق، ظهر النجم فتحى عبد الوهاب وهو يتعرض للتهديد بالقتل، وفى مشهد آخر وهو يهدد ياسر جلال بالقتل، فضلا عن ظهور النجمتين حنان مطاوع وإيمان العاصى، كما ظهر فى البرومو العديد من الفنانين الشباب منهم محمد عز، كما ظهرت مشاهد لمجموعات أمن مركزى وهى تحاول إلقاء القبض على بعض العناصر الخارجة عن القانون.

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، للمنتج الكبير تامر مرسى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.