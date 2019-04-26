استغرق بناؤه 5 سنوات..شاهدوا قصر كيم كارداشيان الجديد..كم تتوقعون تكلفته ؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 أبريل 2019 05:11 مساءً - بعد خمس سنوات متواصلة من بنائه، أصبح قصر العارضة وممثلة برامج الواقع الشهيرة كيم كارداشيان Kim Kardashian جاهزًا.

وتبلغ كلفة القصر الضخم الذي سيعيش فيه كاني ويست وكيم كارداشيان مع أولادهما الثلاثة، نحو 15 مليون جنيه إسترليني.

ويقع القصر الذي أشرف الزوجان على بنائه خطوة بخطوة، في منطقة “هايدن هيلز” في هوليوود .

ويتميز القصر ببناء ملعب كرة سلة، وصالون وحمّام سباحة، بالإضافة إلى أحواض استحمام كبيرة، ويقال إنّ الأمر استغرق عامين كاملين لحفر حمّام سباحة، وأراد كاني ويست Kanye West أن يكون بُحيْرة، ولكن انتهى الأمر محدودًا كحوض سباحة واسع.

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ويحتوي القصر ذو المساحة الواسعة، على 8 غرف نوم، و10 حمّامات، وقد اشترى الزوجان المنزل المجاور لهما للتأكد من تمتع العائلة الشهيرة بخصوصية كافية.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإنّ كيم وزوجها، بذلا جهدًا كبيرًا من أجل أن يجعلاه “منزل الأحلام المثالي” .

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