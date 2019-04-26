بالفيديو: إعلامية سعودية تصدم الجميع بدعوتها الرجال إلى تناول حبوب منع الحمل

أثارت الإعلامية السعودية رندا الحمد موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلولها ضيفة على برنامج “طارق شو” الذي يقدّمه الإعلامي طارق الحربي على شاشة قناة “روتانا خليجية”.

وصدمت الجميع بما قالته عن موانع الحمل، إذ أبدت استغرابها امتناع الرجال عن تناولها، داعية إياهم إلى فعل ذلك، ما أشعل النقاش بينها وبين مقدم البرنامج.

وقالت متوجهة إليه: “إيش المانع إنك تاخد مانع حمل؟” معتبرة أن هذا الموضوع صحي وعلمي.

وأحدثت بذالك ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ووصل عدد مشاهديها على أحد تلك الحسابات إلى أكثر من 12 ألفاً، إلا أن انتقادات لاذعة وجهت إلى الإعلامية حيث اعتبر تصريحها جريئاً جداً ويتخطى كل الحدود.