كايلي جينر تتعرض للسخرية بسبب هذا الخطأ الفادح

رغم حرص الأخوات كارداشيان – جينر على ظهورهن بأفضل حال، من خلال الانتباه إلى أدق التفاصيل في صورهن، خصوصًا إذا كانت تلك الصور لصالح إحدى المجلات الشهيرة، إلّا أن أخطاء “الفوتوشوب” عادةً ما تعرضهن للسخرية، وأحدث تلك الأخطاء كانت من نصيب صغيرة آل جينر، كايلي.

أطلت جينر خلال جلسة تصويرٍ لصالح مجلة S Moda، بفستان أسود شفاف مُرصع بالكريستالات، ذي أكمامٍ طويلة وياقةٍ مُرتفعة، واختارت لشعرها تسريحةً بسيطة، حيث جمعت شعرها من الأمام، لينسدل في خصلات طويلة.

ويبدو أن جمالها في تلك الصورة، لم يطغ على الخطأ الفادح الذي ظهر بشكلٍ واضحٍ، فبينما كانت كايلي تواجه الكاميرا مع النظر مباشرة إلى الأمام، وتضع كف اليد على أعلى الصدر، لوحظ أن حجم كف اليد طويل للغاية مُقارنة بحجم الوجه وباقي الجسم في الصورة؛ ما عرّضها لسخريةٍ كبيرة.

هذا الاختلاف الكبير، ناتجٌ من تعديلات برنامج “الفوتوشوب”، سواء لحجم الوجه وهو المُرجّح أو الخصر، في صورة جينر لإظهارها بشكلٍ أجمل.

وفي وقتٍ سابق، أثارت صورة عائلة كارداشيان – جينر، للموسم الـ 16 من مسلسل Keeping Up with the Kardashians الكثير من السخرية والانتقادات، وذلك بسبب تعديل معظم الصور، الذي كُشف بسهولة، كان أبرزها أن كلوي بدت وكأنها لا تملك أرجلًا أسفل البطانية التي تغطي جسمها.