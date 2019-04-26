بالصور.. تكريم رموز الفن والصحافة في حفل أفضل مائة شخصية مؤثرة بالوطن العربي

كرمت إدارة مهرجان هرم الإبداع، نجوم الفن و الإعلام والسياسة و العلم، بحفل أفضل مائة شخصية مؤثرة بالوطن العربى مساء أمس، بقاعة الملك عبد العزيز بمدينة نصر.

وسلم المهندس أحمد يسري، رئيس الحفل، درع التكريم للفنان القدير يوسف شعبان والفنانة ميرنا وليد ، الملحن محمد رحيم ، والفنان تامر عبد المنعم، والفنانة سناء يوسف، ونجمة أراب أيدول إيناس عز الدين، ونجمة أراب أيدول هبة يوسف، ومصممة الأزياء سارة طايل، مصممة الازياء وخلود سليمان، والإعلامية أميرة الخالدى، خبيرة التجميل إيمان رجب ، والاعلامى تامر الخطيب، والاعلامى محمد زهير، والمصور الصحفى سامح على،

والصحفية إسراء محمد، والاعلامية جهاد محمود، والفنان الصاعد سعد الحباك، والمطرب حسن المصرى، ومقدمة الحفل الاعلامية خلود هانى، والصحفية بسمة عبد الحكيم ومدير المركز الإعلامى حسين انسى والمنسق الإعلامى للحفل أحمد حمدى.

وقدمت حفل التكريم الأعلامية الشابة خلود هاني، وأحيا حفل التكريم المطربتان هبة يوسف وإيناس عزالدين.

وحصل علي الدكتوارة الفخرية كلا من د.رحاب زين العابدين أحمد، محمد منصور عبدالعزيز عبدلله، السفير محمود فهمي حسونة، الصحفى الأستاذ أحمد مصطفي، الأستاذ رضا محمود عبد العزيز، الأستاذ محمد

اسامة محمد الجمل، الأستاذ أحمد فتحي محمود ، الأستاذ عماد عبد العظيم الابشيهي، الأستاذة داليا عبدالتواب محمد ،الأستاذة عفاف محمد السيد ،الباحثة سمية سعيد محمود، الدكتور صبري خالد عثمان، الدكتور عبدالعزيز سيف النصر ، الدكتور محمود ضو امحمد قنيدي دولة ليبيا،الدكتورة منيرة ابراهيم كامل، الدكتورة ولاء شعبان، الدكتورة وسام مصطفي غانم ، السيد سالم جابر الجزولي، الطالبة نورهان عاطف محمد ،الدكتور منصور عبدلله جرجس ، المستشار الدكتور أنور الرفاعي ، المهندس إسلام كمال قرني، المهندس عادل انسي محمد، الاستاذ محمد سيد كامل محمد حسين، المهندسة هدي محمد حسين، د محمد حسام الدين، د عنايات طنطاوي، د هدي محمد رفعت عبداللطيف المنشاوي، د رمضان معتوق رمضان دولة ليبيا.

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