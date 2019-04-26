فيديو.. يوسف الخال يكشف عن كواليس "مقامات العشق"

نشر الفنان اللبناني يوسف الخال مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "مقامات العشق"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك علي حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر الخال في الفيديو بملابس التصوير وهو يحتميمن مياه الأمطار في استراحة قصيرة وإلي جانبه ظهرت الفنانة نسرين طافش، و المخرج أحمد إبراهيم أحمد، وباقي طاقم العمل، ويدورالمسلسل في إطار تاريخي ويتناول سيرة محيي الدين ابن عربي، أحد
يذكر أن مسلسل "مقامات العشق"، بطولة نسرين طافش، مصطفى الخاني، يوسف الخال، لجين إسماعيل، قمر خلف، مروة الأطرش، تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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