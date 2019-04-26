الليلة.. "500 ب" تعرض من جديد "المخطوطة" على الهوسابير

تستعد فرقة "500 ب"، الليلة، لتقديم عرض الرعب المسرحي "المخطوطة"، المأخوذ عن رواية "مخطوطة ابن اسحاق" للكاتب حسن الجندي، وذلك علي خشبة مسرح الهوسابير، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
يشار إلى أن "المخطوطة" تدور في إطار مرعب تتناول عالمالجن والأموات، وتتناول قصة شاب يُدعى يوسف الذي يعثر على كتب تراثية ومخطوطات أثرية خلال البحث والتنقيب يتعرف من تلك المخطوطات على أحداث غريبة وقعت لرجل يسمى ابن إسحاق البغدادي
يذكر أن العرض من إخراج أحمد زكي، ديكور العرض المسرحي عمرو عيسى، موسيقى عبدالرحمن منير، تصميم بوستر محمد أبو المعاطي، مخرج منفذ عمر الشاعر.
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