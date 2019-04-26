الليلة.. حفل الشاعر عمرو حسن بساقية الصاوي

يقدم الشاعر عمرو حسن، الليلة أمسية شعرية متميزة، بمصاحبة الأوركسترا على خشبة مسرح ساقية الصاوي فرع البروج، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم عمرو خلال الحفل للمرة الأولى، قصيدة "حب"، بالإضافة لمجموعة من أجمل قصائده التي يحبها
يذكر أن الشاعر عمرو حسن قد أصدر
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