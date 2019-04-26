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الليلة.. حفل الشاعر عمرو حسن بساقية الصاوي

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يقدم الشاعر عمرو حسن، الليلة أمسية شعرية متميزة، بمصاحبة الأوركسترا على خشبة مسرح ساقية الصاوي فرع البروج، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم عمرو خلال الحفل للمرة الأولى، قصيدة "حب"، بالإضافة لمجموعة من أجمل قصائده التي يحبها

جمهوره، منها "القاهرة، الحرب العالمية التالتة، أون زا ران، وحشتيني، خلينا صحاب، جوابي الأخير، الخليج، المايسترو، مينيمم تشارج، لو كنتي استنيتي شوية، هكذا قال الشيطان، وغيرها".
يذكر أن الشاعر عمرو حسن قد أصدر
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ديوانين في عام 2010، هما "المهنة بارقص، على ناصية الشاعر"،  ثم توقف عن النشر حتى جاء عام 2014، فأصدر ديوان "ناس كافيه"، ثم "سيلفي" في 2015، وديوان "باندا" فعام 2016، والذي فاز بجائزة أحمد فؤاد نجم، فيما صدر له ديوان "مثلا" عن دار "تشكيل" للنشر والتوزيع، العام الماضي ومؤخرًا ديوان "الوردة البلاستيك".
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