فيديو.. راغب علامة يروج لحفله بالجامعة الأمريكية

روج المطرب اللبناني راغب علامة لحفل جماهيري كبير، يحييه لأول مرة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، من خلال مقطع فيديو نشره علي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
قال علامة في الفيديو عبر
جدير بالذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنية "صدفة"، التي طرحها بشكل منفرد عبر موقع يوتيوب، ومن المقرر أن يطرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.
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