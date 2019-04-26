فيروز العوضي بـ3 وجوه في دراما رمضان

حالة من النشاط الفني تشهدها الفنانة الشابة فيروز العوضي، حيث تشارك خلال الموسم الرمضاني المقبل في 3 أعمال مختلفة، الأول الجزء الثالث من "كلبش" أمام الفنان أمير كرارة و تجسد خلاله شخصية "نجلاء"، و الثاني مسلسل "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري و تجسد خلاله

شخصية "لطيفة" .

أما العمل الثالث فهو "البرنسيسة بيسة" أمام الفنانة مي عز الدين و تجسد خلاله شخصية "هايا" . ومن جانبها أعربت فيروز عن سعادتها بالمشاركة في تلك الأعمال.

و قالت في تصريحات صحفية: هذه

هي المرة الأولي التي أجسد فيها خلال الموسم الرمضاني 3 أعمال في وقت واحد، ولكن الأمر الذي شجعني علي خوض تلك التجربة هو أن شخصيتي في كل عمل مختلفة عن الآخر ، بجانب أنني لم أستطع إضاعة فرصة مشاركة هؤلاء النجوم، خاصةو أن أعمالهم حققت نجاحًا كبيرا خلال السنوات الماضية، ولهم جمهور كبير ينتظرهم كل عام .