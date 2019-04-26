فيروز العوضي بـ3 وجوه في دراما رمضان

حالة من النشاط الفني تشهدها الفنانة الشابة فيروز العوضي، حيث تشارك خلال الموسم الرمضاني المقبل في 3 أعمال مختلفة، الأول الجزء الثالث من "كلبش" أمام الفنان أمير كرارة و تجسد خلاله شخصية "نجلاء"، و الثاني مسلسل "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري و تجسد خلالهشخصية "لطيفة" .
أما العمل الثالث فهو "البرنسيسة بيسة" أمام الفنانة مي عز الدين و تجسد خلاله شخصية "هايا" . ومن جانبها أعربت فيروز عن سعادتها بالمشاركة في تلك الأعمال.
و قالت في تصريحات صحفية: هذه
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