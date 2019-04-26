كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزوز عادل "مساعد" فتحي عبدالوهاب في تجارة المخدرات بـ"لمس أكتاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوشك الفنان الشاب عزوز عادل على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "لمس أكتاف" مع النجوم ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، حيث يتبقى له ما يقرب من أسبوع على الانتهاء من كافة تصوير مشاهده.

ويجسد عزوز عادل شخصية "سليمان" والذي يساعد فتحى عبد الوهاب "حمزة"، في تجارة المخدرات، حيث أنه يفعل أي شيء خارج عن القانون من أجل الوصول لهدفه بإستخدامه كافه الطرق الغير شرعية.

يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسي، من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، للمنتج الكبير تامر مرسي، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.