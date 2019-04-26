محمد عبدالرحمن يقلد محمود عبدالعزيز ويتقمص شخصية «عبدالملك زرزور».. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
كشف الفنان المصري محمد عبدالرحمن، نجم “مسرح مصر”، عن جانب من شخصيته في مسلسله الرمضاني الجديد “الواد سيد الشحات”.
الفنان المصري كشف أنه سيتقمص شخصية “عبدالملك زرزور” بطريقة طريفة، وهي نفس الشخصية التي قدمها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في فيلم “إبراهيم الأبيض”.
عبدالرحمن نشر صورة له وهو متقمصا للشخصية، وصورة أخرى لمحمود عبدالعزيز من الفيلم، وأرفقها بتعليق،على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “jعك من ورا ضهري .. تصبح عدوي #عبد_الملك_زرزور #محمد_عبدالرحمن #الواد_سيد_الشحات #رمضان2019 الله يرحمك يا استاذ ياكبير “.
يذكر أن الفنان المصري محمد عبدالرحمن يشارك في رمضان 2019 بمسلسل “الواد سيد الشحات” وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد.
كما يظهر مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف خلال المسلسل، وهو من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.
وكان الفنان الراحل محمود عبدالعزيز قد حقق نجاحا كبيرا بشخصية “عبدالملك زرزور” في فيلم “إبراهيم الأبيض” الذي عرض عام 2009، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا، والفنانة هند صبري.
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