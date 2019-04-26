تكريم سمية الخشاب بمهرجان دعم الشباب في سوريا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرمت إدارة مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في سوريا، ضمن فعاليات دورته السادسة المقامة في الفترة من 23 إلى 28 إبريل الجاري، الفنانة المصرية سمية الخشاب عن مجمل أعمالها.

الفنانة المصرية تألقت في الحفل بفستان أسود لامع ضيق نحت قوامها، وجمعت شعرها للخلف في ذيل حصان، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، وقد اصطحبت معها والدتها في الحفل.

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سمية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت عن سعادتها بالتكريم، بقولها: “تم تكريمي في سوريا في مهرجان الشباب للسينما القصيرة تحت رعاية وزارة الإعلام ورئاسة الوزراء شكرا جزيلا على التكريم وحفاوة الاستقبال”.

يذكر أن الفنانة المصرية سمية الخشاب كانت قد انفصلت مؤخرًا عن الفنان أحمد سعد، بعد زواج دام لمدة عامين فقط، واتهمته بعدها بالغيرة من نجاحها وأنها منذ زواجها منه لم تقدم أي عمل فني.

من ناحية أخرى، تشارك سمية الخشاب، في بطولة مسلسل «بنت قبائل»، وهو من بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، باسم سمرة، أنوشكا، سهر الصايغ، نبيل الحلفاوي، محمود البزاوي، أشرف عبدالغفور، بهاء ثروت، راندا البحيري، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، كما ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية.