أحلام تهنئ نوال الكويتية بإطلاقها عطر باسمها وتعرض التعاون معها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أعلنت الفنانة الكويتية نوال عن توقيعها عقد مع إحدى شركات العطور العربية، استعداداً لإطلاق عطر يحمل اسمها.

الفنانة الإماراتية أحلام وجهت تهنئة لصديقتها نوال، عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”، وعرضت التعاون معها بقولها: “الحب الحب الحب خطوه رائعه ويالله نسوي مع بعض خلطه حلوه.. ربي يوفقك اخيتي وبوسعود رائع @daralteeb_kw واصبح للعطر حنين لازم يكتبون على عطرك”.

وكانت نوال قد نشرت صوراً من احتفالية توقيعها عقد عطرها مع «دار الطيب»، وفيها ظهرت متألقة بفستان أسود يجمع بين الأناقة والبساطة، وكتبت معلقة عليها: «تعودتوا عليي بكل أعمالي أعتمد الصدق مع نفسي ومع جمهوري واليوم الشراكة بيني وبين دار الطيب فيها نفس الروح .. عطر جديد قريبا يلمسكم ويشبهني».

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فانز نوال ومتابعوها، وخاصة من السيدات، هنئوا النجمة الكويتية على هذه الخطوة، معربين عن سعادتهم بها، وحماسهم لاستخدام العطر قريباً.

وكانت أحلام قد احتفلت في شهر مايو الماضي بافتتاح البوتيك الأول الخاص بها عبر الانترنت، وذلك على موقع بوتيكات للبخور والعطور.

أحلام روجت للبوتيك بصورة نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “بوتيكي على الموقع الاول في الوطن العربي كأول مطربه عربيه تفتتح بوتيكها #بوتيكيات #الرابط فوف في البايوا #بوتيكات #بخور #مدخن_احلام #حصرياً”.

الفنانة الإماراتية تعاقدت أيضا مع “دار الطيب”، وشاركت جمهورها بصورة أخرى لها وهي ترتدي فيها الزي التراثي الإماراتي وزيّنت يديها بنقوش حناء رائعة.