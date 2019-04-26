بريتنى سبيرز تخرج من الاكتئاب بممارسة الرياضة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خرجت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بريتنى سبيرز، من المصحة النفسية مؤخرا، وذلك من أجل قضاء إجازة عيد الفصح، حيث تعاني من حالة نفسية سيئة بعد توتر علاقتها الفترة الأخيرة مع صديقها ومشاداتها مع والدها، ودخولها مصحة نفسية لعلاج اضطراباتها العاطفية.

وكانت النجمة العالمية قد بدأت فى الخروج من أزمتها العاطفية، والرجوع لنمط حياتها الطبيعى، بممارسة الرياضة حيث نشرت مقطع فيديو، وهى تقوم ببعض التمرينات فى منزلها لعضلة “الكتف”.

وسرعان ما انتقلت سبيرز فى مقطع الفيديو التى نشرته عبر صفحتها، من التمرين إلى الرقص وقامت باستعراض رقصة سريعة اثناء التمرينات.

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وكانت الشائعات قد انتشرت مؤخراً تؤكد أن بريتني سبيرز تعيش حاليا، في حالة ذهول واضطرابات وذلك بسبب تدهور صحة والدها “جيمي سبيرز” وهو ما أدخلها أحد المصحات العقلية، ومن الممكن أن تحتاج حالة بريتني للخضوع لجلسات صدمة كهربائية “لإخراجها من حالات الهوس والاكتئاب”.

والجدير بالذكر أن كاميرات مصوري البابا راتزي قد التقطت مجموعة من الصور الحديثة لبريتني سبيرز وهي تغادر أحد الفنادق بصحبة صديقها الإيراني سام أصغري.

وكانت المطربة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، قد عانت في الماضي من المرض النفسي، ولكنها نجحت في التغلب عليه، وشفيت وعادت بقوة منذ عدة سنوات للساحة الغنائية محققة نجاحات كبيرة؛ ولكنها عادت للمصحة النفسية مرة أخرى.