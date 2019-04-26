رامى مالك يتوعد دانيال كريج: لن يحصل على رحلة سهلة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يشارك النجم الأمريكي من أصول مصرية والحائز على جائزة الأوسكار رامي مالك، في فيلم “James Bond 007”، وذلك فى النسخة الجديدة من سلسلة أفلام “جيمس بوند”، إلى جانب النجم العالمي دانييل كريج.

وكان الممثل رامى مالك، البالغ من العمر 37 عامًا، والفائز بجائزة الأوسكار عن تصويره لفريدى ميركورى فى فيلم “افتتان البوهيمية” أو “Bohemian Rhapsody” ، قد تم اختيارة مع نجمة كابتن مارفل لاسانا لينش، وممثلة “جيم نايت” بيلى ماجنوسن، للإصدار الجديد من سلسلة أفلام “جيمس بوند”، والتى تعرف حتى الآن باسم “بوند 25”.

ومن المقرر أن يعيد دانييل كريج، دوره فى فيلم جيمس بوند، فيما يتوقع أن تكون هذه هى الرحلة النهائية له فى سلسلة العميل 007، فى حين سيعود رالف فينيس وبن ويتشو ورورى كينير ونومى هاريس وجيفرى رايت.

وأشار رامي مالك، فى رسالة فيديو، إلى أنه سوف يلعب دور شرير فى الفيلم، حيث قال “أنا عالق هنا فى نيويورك فى الإنتاج، لكننى أتطلع إلى الانضمام لطاقم العمل بأكمله”، وأضاف “سأكون متأكدًا من أن السيد بوند لن يحصل على رحلة سهلة فى هذه الرحلة، وهى الرحلة الـ25 له، أراكم جميعًا قريبًا”.

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وأعلن عن تصوير مشاهد الفيلم فى جامايكا خارج فيلا المؤلف إيان فليمينج، كما تم تأكيد الجزيرة الكاريبية كأحد مواقع بوند 25 إلى جانب النرويج وإيطاليا، فى حين سيتم تصوير بعض المشاهد فى لندن، وفى ظل هذه التطورات لم يتم تأكيد عنوان الفيلم الذى طال انتظاره والذى يشار إليه حاليًا باسم Bond 25.

وقال مخرج العمل كارى جوجى فوكوناجا : دانيال هو بوند المفضل لدى وأريد أن أتأكد من أن هذه السلسلة من الأفلام، التى كانت رائعة، لديها فصل رائع حقًا، وأن تستمر فى زيادة حجم الرهان حتى يكون من يصعب عليه أن يقوم بعد ذلك بمهمة أكثر صعوبة”، وذلك وفقا لجريدة “تليجراف” البريطانية.

ومن جانبه، أكد منتج جيمس بوند، مايكل ج. ويلسون، أيضًا، أن مبدع Fleabag Phoebe Waller-Bridge انضم إلى فريق الكتابة للفيلم الجديد، وأن هناك تعاون مع نيل بورفيس وروبرت ويد وسكوت بيرنز.