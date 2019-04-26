تايلور سويفت تشارك في تصميم فستان تكريمها في حفل مجلة تايم.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن إطلالة المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، في حفل مجلة Time الأمريكية، وذلك احتفالا بـ 100 شخصية مؤثرة في العالم من المشاهير، قد حظيت على إجاب الكثيرين، وذلك بسبب بساطتها وظهورها بشكل مختلف عن باقي إطلالاتها السابقة.

وكشف صاحب دار أزياء J Mendel لـ موقع ET أن تايلور سويفت قد شاركت بنفسها في تصميم الفستان الأصفر وكان لديها آراء قوية وأفكار من أجل الظهور بإطلالة ولوك يغير منها كثيرا، لافتا الى أنها اضافت الأكمام للفستان لأن تصميمه الأصلي يختلف عما ظهرت به النجمة العالمية خلال الحفل السنوي.

ومن المعروف أن هناك عدد من الشخصيات قد تم اختيارها ضمن فئة الـ 100 شخصية ومنها دواين جونسون، واللاعب المصري الدولي محمد صلاح، ورامي مالك، وغيرهم.

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وعلى جانب أخر، كان منزل النجمة والمطربة الأمريكية قد تعرض للتحطم، مؤخرا، من قبل سيارة مسرعة في وقت متأخر من الليل، حيث دخلت في الباب الأمامي لمنزل المطربة والنجمة الأمريكية ​الشهيرة​، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 2 إبريل، وذلك أثناء مطاردة الشرطة للسيارة حيث تبين أنها مسروقة، بحسب موقع جريدة الديلي ميل البريطانية.

وأكدت الشرطة في مدينة هوبكينتون بولاية رود آيلاند، أنها بدأت مطاردة السيارة المسرعة، وذلك قبل أن تصطدم بباب منزل سويفت الذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار، لكن الأخيرة لم تكن موجودة فيه.

ومع الحادث هرعت ثلاث سيارات إسعاف إلى المكان وتم نقل السائق شكيم إدوين لويس (19 عامًا)، مع كاجاي كوريا (18 عامًا) وقاصر يبلغ من العمر 16 عامًا إلى المستشفى، بينما فرّ آخر، وهو تاكوان نيالي (18 عامًا)، من مكان الحادث ولكن عثر عليه لاحقًا ولم يصب بأذى.