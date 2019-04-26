انت الان تتابع تفاصيل خبر احتفاء كبير ببطل "قيامة أرطغرل" في الكويت.. ما سبب زيارته؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 04:25 مساءً - احتفى الكويتيون، أمس الخميس، ببطل المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل"، إنغين ألتان دوزياطان.

واستُقبل دوزياطان بموسيقى المسلسل الشهير، وسط زحام شديد ضم المئات في برج الحمراء بالعاصمة الكويتية، بحضور سفيرة تركيا بالكويت، عائشة هلال صايان كويتاك، بحسب وكالة الأناضول.

وتسابق محبو البطل التركي المعروف من أجل التقاط صور تذكارية معه، شاركوها مع أصدقائهم عبر مواقع التواصل، ولاقت رواجاً وإعجاباً واسعين بين رواد العالم الافتراضي.

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وتأتي زيارة الفنان التركي للكويت من أجل المشاركة في حفل دعائي، حيث شارك في حفل إطلاق عطر يحمل اسمه.

وجاء إطلاق العطر بعد زيارة سابقة قام بها نجم مسلسل قيامة أرطغرل إلى الكويت، والتقى خلالها رجل الأعمال الشيخ ماجد الصباح، صاحب مجموعة عطور شهيرة، وعرض عليه الأخير إنتاج عطر خاص باسمه، وبيعه في جميع أنحاء العالم.

ويُبث مسلسل "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".