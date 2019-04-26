خاص – كارلا بطرس تغيب عن الشاشة.. وهذا ما تنتظره

ممثلة مخضرمة، بدأت مسيرتها كعارضة أزياء، وانتقلت بعدها الى عالم التمثيل، فاستطاعت منذ اولى اطلالاتها عبر الشاشة الصغيرة ان تأسر قلوب المشاهدين، حيث برعت في كل الأدوار التي جسدتها.

هي كارلا بطرس، الممثلة اللبنانية التي تميزت بعفويتها، صدقها وابداعها في العديد من الأدوار، فتفوقت على اهم نجوم التمثيل اللبنانيين والعرب.

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وفي دردشة أجراها موقع “الخليج 365” مع كارلا بطرس، أخبرتنا أنها لن تخوض السباق الرمضاني في أي عمل لهذا العام، كما انها لن تشارك في الجزء الثالث من مسلسل الهيبة الذي سبق أن شاركت في اجزائه الماضية، حيث فضلت بطرس أن تكون هذه الفترة الى جانب أسرتها وأولادها وتستمتع بأوقاتها معهم، كما أنها تريد أن تكون الى جانب ابنتها التي ستخوض هذه السنة تجربة الامتحانات الرسمية، لتحضرها كذلك للدخول الى الجامعة والتي تشكل مرحلة جديدة في حياتها، بنظر بطرس.

من جهة أخرى، أكدت كارلا انها تستمتع حاليا بالنجاح الكبير والمميز الذي حققه مسلسل “ما فيي” الذي عرض مؤخرا على شاشة الـMTV، بطولة فاليري ابو شقرا، معتصم النهار ونخبة من نجوم الشاشة اللبنانية والسورية. ولفتت بطرس الى انه ورغم علمها بالمستوى العالي والرائع لهذا العمل، الا أنها تفاجأت بنسبة المشاهدة العالية التي حصدها وتعلّق المشاهدين بأبطال العمل وتعاطفهم مع كافة الأحداث، وكذلك حبهم للطريقة التي اختتم بها المسلسل، متوجهة الى الجمهور بالقول: “انتظرونا في الجزء الثاني من ما فيي”.

في المقابل، شددت الممثلة كارلا بطرس على أنها تأخذ وقتها في قراءة نصوص المسلسلات والاعمال كافة، وتعمد الى اختيار أدوارها بتأنٍ كي لا تكرر نفسها أو تجسد نفس الشخصية في أكثر من عمل، كي لا تطبع لدى المشاهد صورة معينة عينها او شخصية ثابتة، انما تفضل أن تنوع في ادوارها كي تقدم للجمهور شخصيات مختلفة، مشيرة الى ان هذه النقطة جعلتها تعتذر عن العديد من الاعمال التلفزيونية، وتنتظر الدور الذي يقنعها ويجذبها.

وعلى الهامش، لفتت بطرس الى انها ترغب بتجسيد دور سيدة سياسية او فنانة معروفة، وهذه الادوار لم تقدمها من قبل للجمهور، لذا هي بانتظار هذا النوع من الادوار لتخوض تجربة تمثيلية جديدة.